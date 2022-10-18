Сюжет о псковской канализационно-насосной станции показали на Первом канале

15:20, 18 октября 2022, ПАИ

Сюжет о канализационно-насосной станции на улице Яна Райниса в Пскове показали на Первом канале в передаче «Доброе утро». Об этом сообщается в группе муниципального предприятия «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, КНС на ул. Яна Райниса была модернизирована в этом году по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. На модернизацию станции на условиях софинансирования было выделено более 31 миллиона рублей. Работы велись в первом полугодии 2022 года.

Благодаря реализации проекта на станции был увеличен объем приемного резервуара, заменены насосы, трубопроводы, установлена новая запорная арматура, смонтированы системы автоматизации. Объект работает с достаточным запасом мощности и обслуживает социальные учреждения, интеграционные мастерские, промышленные базы, частный жилой сектор.