Псковский губернатор поддержал планы по развитию молодежных ТОСов

15:42, 18 октября 2022, ПАИ

С планами по развитию молодежных ТОСов в регионе обратилась к губернатору Псковской области председатель ТОСа «Фотьевский край», великолучанка Ольга Федосеенко. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

На территории Великолукского района действует единственный молодежный ТОС в Псковской области – «Фотьевский край». За время своего существования он успел реализовать уже несколько проектов.

«Мы уже второй год получаем финансовую поддержку, спасибо вам за внимание к нашему проекту! Мы благоустраиваем пляж, который стал одним из самых популярных мест отдыха этим летом, в том числе и у горожан, — отметила она. — У меня есть предложение, чтобы на всех молодежных форумах, слетах, возможно, на площадке Молодежного парламента проводить секцию (семинар) по ТОСам – по лучшим практикам и по организации ТОС, чтобы молодежь из районов, как и мы, могла реализовать намеченные планы здесь и сейчас».

В свою очередь Михаил Ведерников обещал лично содействовать и приложить все усилия, чтобы это перспективное предложение воплотилось в жизнь. Кроме того, губернатор отметил, что Великолукский район находится в числе лидеров по созданию и успешной деятельности ТОСов на территории Псковской области.



«Приятно видеть, что люди действительно заинтересованы в развитии своих населенных пунктов, — обратил внимание глава региона. — Особенно приятно, когда активность проявляет молодежь, как в случае с ТОСом «Фотьевский край». С вас необходимо брать пример!»

Эту же точку зрения озвучил и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, который подчеркнул успехи ТОСов Великолукского района и пожелал им еще больших побед в будущем.

В ходе беседы Ольга Федосеенко пригласила губернатора посетить пляж в деревне Фотьево и лично ознакомиться с тем, какой объем работ был проделан по его благоустройству. Михаил Ведерников ответил, что с удовольствием принимает предложение и обязательно постарается приехать в гости, пообщаться с активистами ТОСа и местными жителями.