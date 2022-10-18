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Общество

Сотни тысяч рублей могут выиграть псковские семьи

Участие во всероссийском онлайн-форуме молодых семей «Родные-Любимые» могут принять жители Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

В рамках форума спикеры рассмотрят темы семейной психологии, образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета. Мероприятие пройдет с 3 по 5 ноября на обновленной платформе.

Также на площадке пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов, где участники смогут представить проекты и получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. Объем грантовой поддержки составит до 1 млн рублей.

Для участия в форуме и конкурсе необходимо подать заявку в АИС «Молодежь России» до 31 октября 2022 года. Зарегистрироваться на платформе могут только участники, имеющие верифицированный (привязанный к «Госуслугам») аккаунт.

Мероприятие организовало Федеральное агентство по делам молодежи с целью формирования у молодежи традиционных семейных ценностей, а также реализации приоритетного направления государственной молодежной политики.

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