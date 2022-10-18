РЖД предлагает выбрать дизайн первого в стране высокоскоростного поезда

17:08, 18 октября 2022, ПАИ

Россиянам предложили выбрать дизайн первого отечественного высокоскоростного поезда. Опрос размещен на сайте РЖД.

«ОАО РЖД разрабатывает новый российский высокоскоростной поезд. Выберите, пожалуйста, наиболее понравившийся вариант его внешнего оформления. Ваше мнение очень важно для нас», – говорится в сообщении компании.

За один или несколько из понравившихся вариантов внешнего вида поезда можно проголосовать на сайте.