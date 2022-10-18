«Это национальный продукт»: псковские випы рассказали о любимых блюдах из картофеля

17:45, 18 октября 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, какие блюда из картофеля они предпочитают, и предложили псковским бизнесменам открыть новый общепит.

Врач-психиатр, заведующая диспансерным психоневрологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Светлана Шилова:

– Я недавно возвращалась из отпуска и в Москве зашла в кафе. Там повар взял огромную картофелину из печи, срезал, внутри помял вилкой, сверху положил сыр. Рядом у него стояли несколько лотков: тут майонез с огурчиками, здесь с крабовыми палочками майонез, здесь – с брынзой, с красной рыбой и хрустящий лук. А я плохо вижу – я просто вижу, что он что-то там делает девушке из очереди. А я, значит, стою, слушаю и запоминаю, чтобы просто попросить то же самое. А девушка сказала: «Мне с брынзой, с огурчиками и сверху посыпать лучком». Я говорю: «Молодой человек, а теперь мне то же самое и так же», – потому что я другого ничего сказать не могу. Слушайте, какая это красота!

А теперь я вам расскажу о блюде, которое вы не ели однозначно, – сырая картошка. И называется она камди-ча. Это корейское блюдо. Я из Казахстана, у нас очень много было корейцев, и когда я это блюдо готовлю на стол, я говорю: «Угадайте, что это». Обычно отвечают, что это репа или редька. А она больше похожа на корейскую морковку, то есть она так же натерта. У меня есть терка, которую я с собой по всему свету вожу. Трется эта картошка, потом мы ее промываем, чтобы крахмал ушел, в кипящую воду, в которой находятся уксус и соль, опускаем на 2-3 минуты, то есть она сырая и хрустит. Потом ее заливаешь кипящим маслом, добавляешь туда чеснок, некоторые добавляют еще и мясо. Это камди-ча, очень вкусно. У меня есть один знакомый, который приходит на наши семейные торжества и спрашивает: «Слушай, картошка будет?» – «Будет». – «Всё, я иду».

Психолог Центра общественного здоровья Ольга Есева:

– Я тоже люблю эксклюзивные блюда из картошки. Для меня самая вкусная – это просто жареная картошка. У меня еще папа ее делал. И она до сих пор готовится в нашей семье – самая вкусная! Если мы хотим что-то такое – просим папу. Да, с корочкой, поджаристая, тоже с лучком, хрустящая. Я с соленым огурчиком её люблю есть.

Главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров:

– Я родился в поселке, где хотя мы и жили в квартире, но у бабушки был свой дом с огородом, и мы ежегодно сажали и сажаем там картофель. Мне кажется, это такой типовой продукт, который в России прижился практически у всех, в Северо-Западном регионе уж точно. Если мы говорим о блюдах, я, допустим, очень люблю драники, причем те, которые правильно приготовлены, на самой мелкой терке. Вроде бы это и не совсем правильная пища, но зато очень вкусно, а если добавить какие-то приправы, соль, сметану, будет вообще замечательно.

Также люблю обычный отварной картофель со сливочным маслом, с укропом или петрушкой. Это тоже очень вкусно, к тому же замечательный гарнир к нашим традиционным соленьям, рыбе, селедке, к чему угодно. Поэтому без картошки, наверное, мы себя не представляем, по крайней мере, в Псковском регионе уж точно. Можно есть рис, макароны, гречку – да, но все-таки, знаете, душа – ее не обманешь. Мы выращены на картофеле и ежегодно и сажаем его, и выкапываем, и заготавливаем на зиму какое-то количество мешков. И если мне скажут, что все, больше картошки не будет, мы ее не покупаем и не едим, я с этим точно убеждением не соглашусь. Это вкусный продукт, из которого можно приготовить большое количество блюд – и пюре, и запеченную картошку, и картофель в мундире, и салаты, которые не обходятся без картофеля, – тот же новогодний оливье.

Заведующий отделением абдоминальной онкологии Псковского онкодиспансера Максим Гореленко:

– Отношение к картошке у меня сугубо положительное. Это у нас, я считаю, почти национальный продукт. Люблю жареную, по-деревенски и айдахо. Супруга пюре детям готовит, иногда картошкой фри побаловаться можно. Но мне больше нравится обычная советская жареная картошка.

Директор Государственного природного заповедника «Полистовский» Николай Кораблёв:

– Я исключительно положительно отношусь к картофелю и регулярно выращиваю его на приусадебном участке. Блюда из картофеля я, конечно, тоже люблю. Избранных нет, но если говорить о классике, то это жареный картофель, пюре, фри. У нас, кстати, местное население вокруг заповедника в деревне Гоголево готовит тепляки – жареные пирожки с картошкой. Тоже очень хороши. В общем, я люблю картошку в разных видах. Процентов 50 моего рациона она точно составляет, причём в основном своя, покупную не беру.