500 тонн улиток за сезон вывозят из Псковской области за рубеж

17:17, 18 октября 2022, ПАИ

Ферму по разведению виноградной улитки посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 18 октября в ходе рабочей поездки в Невельский район. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В необычном для региона хозяйстве также побывали спикер областного Собрания Александр Котов и глава муниципалитета Олег Майоров. Они прошли по территории фермы и ознакомились с технологией производства.

Фермер Алексей Корочкин поблагодарил главу региона за поддержку его обращения и принятие решений, необходимых для сохранения популяции виноградной улитки в Псковской области. Так, обозначены документы, обязательные для сдачи улитки на пункты пропуска, а также определен минимальный размер раковины дикорастущих улиток, которых разрешено собирать в промышленных целях. «Так ценно, когда бизнес и власть понимают и слышат друг друга», — заметил фермер и добавил, что именно отсутствие таких правил привело к тому, что в ряде районов Европы их популяция так резко сократилась, что был введен запрет на сбор.

Алексей Корочкин отметил, что Псковская область входит в редкое число территорий, которые являются местом естественного обитания виноградных улиток. Сбор ведется только два месяца в году. Председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов добавил, что за сезон из Псковской области за рубеж вывозится около 500 тонн деликатесного моллюска. На сегодня в области в этой сфере работают три предпринимателя.

В прошлом году фермер получил грант 3 миллиона рублей по конкурсу «Агростартап». Это позволило приобрести здание, холодильное, климатическое оборудование для хранения и переработки деликатесного продукта. Благодаря господдержке удалось увеличить объем производства.

Фермер заверил, что готов продолжить модернизацию здания, расширение производства. В частности, планирует организовать производство целебной улиточной слизи — муцина — и запустить собственное косметическое производство. Михаил Ведерников обсудил с Алексеем Корочкиным возможные федеральные и региональные меры поддержки, в числе которых гранты Минсельхоза и Ростуризма.

Также фермер рассказал о планах по приведению в порядок прилегающей территории. Губернатор заметил, что со стороны районных и региональных властей будет оказана поддержка в вопросах благоустройства пространства. Глава района Олег Майоров добавил, что уже решен вопрос уличного освещения. Два фонаря будут установлены до середины ноября.

Ранее невельские фермеры рассказали, почему начали разводить бургундских улиток.