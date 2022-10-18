Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Съемки фильма о Великой Отечественной войне завершились в Дно

Фото: газета "Дновец"

Съëмочная группа студии документальных фильмов «ЛенДокФильм» закончила работу в Дновском районе. Съемки проходили с 14 октября, сообщает газета «Дновец».

18 октября съемочная группа, режиссер фильма Александр Гринёв и поисковик, аналитик центра «Вспомним всех поимённо» Андрей Федотов встретились в районном культурном центре с дновцами. Андрей Федотов рассказал о своей большой поисковой работе. 

Большую работу документалисты провели в Колотушино, где в годы Великой Отечественной войны располагался концлагерь. Поисковики разыскивали места захоронений военнопленных, но пока безуспешно. Однако им удалось обнаружить склад боеприпасов времён войны, и теперь им занимается МЧС. 

В следующем году поиск и съемки ленты продолжатся. В фильме, по словам режиссёра, будет рассказываться о разных местах захоронений военнопленных в районах Псковской и Ленинградской областей. Но акцент и основное внимание будет уделено именно Колотушино, поскольку, предположительно, там похоронен прадед режиссёра Гринева.

Фильм должен выйти в конце следующего года.

Ранее сообщалось, что съемки фильма о Великой Отечественной войне проходят в Дно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 октября 2022

В Невельский район за последние годы было привлечено 500 млн рублей

18 октября 2022

В Бежаницах открылась выставка работ людей «серебряного» возраста
18 октября 2022

Свыше 150 тыс доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область
18 октября 2022

Авторские сыры и ягодные джемы представят на «Вкусной пятнице» в Россельхозбанке
18 октября 2022

Картина художника-супрематиста появилась на фасаде дома в Пскове
18 октября 2022

Съемки фильма о Великой Отечественной войне завершились в Дно
18 октября 2022

Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома»
18 октября 2022

Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...