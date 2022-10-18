Съемки фильма о Великой Отечественной войне завершились в Дно

17:58, 18 октября 2022, ПАИ

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Съëмочная группа студии документальных фильмов «ЛенДокФильм» закончила работу в Дновском районе. Съемки проходили с 14 октября, сообщает газета «Дновец».

18 октября съемочная группа, режиссер фильма Александр Гринёв и поисковик, аналитик центра «Вспомним всех поимённо» Андрей Федотов встретились в районном культурном центре с дновцами. Андрей Федотов рассказал о своей большой поисковой работе.

Большую работу документалисты провели в Колотушино, где в годы Великой Отечественной войны располагался концлагерь. Поисковики разыскивали места захоронений военнопленных, но пока безуспешно. Однако им удалось обнаружить склад боеприпасов времён войны, и теперь им занимается МЧС.

В следующем году поиск и съемки ленты продолжатся. В фильме, по словам режиссёра, будет рассказываться о разных местах захоронений военнопленных в районах Псковской и Ленинградской областей. Но акцент и основное внимание будет уделено именно Колотушино, поскольку, предположительно, там похоронен прадед режиссёра Гринева.

Фильм должен выйти в конце следующего года.

Ранее сообщалось, что съемки фильма о Великой Отечественной войне проходят в Дно.