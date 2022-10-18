«Убью, задушу!»: житель Куньинского района запугал и избил знакомую

17:29, 18 октября 2022, ПАИ

Прокуратура Куньинского района направила в суд дело в отношении мужчины, который угрожал убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

По имеющимся данным, 12 июня этого года мужчина находился в квартире одной из деревень Куньинского района, где в состоянии алкогольного опьянения умышленно запугал знакомую женщину, чтобы вызвать у нее чувство страха и тревоги за свою жизнь. Он схватил потерпевшую рукой за горло и начал сжимать со словами: «Убью, задушу!», причинив при этом физическую боль и телесные повреждения в виде ссадины в области шеи справа. Женщина начала вырываться, после чего мужчина нанес ей не менее трех ударов кулаком в затылочную область головы.

Мужчина совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 119 УК РФ. Преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.