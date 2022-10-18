Космический «Хобот слона» запечатлел пскович

17:35, 18 октября 2022, ПАИ

Любитель астрономии из Пскова Сергей Попов, снимающий объекты глубокого космоса, сделал фото туманности «Хобот слона». Работу «коллеги» по хобби разместил Михаил Прохоренко в группе великолукского поискового отряда «След» «ВКонтакте».

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«Некоторые из подобных фотографий Сергей делал даже с балкона в центре Пскова, используя специальный узкополосный фильтр, пропускающий определенную часть спектра, излучаемого космическими объектами, и снижающий влияние засветки атмосферы, - написал Михаил Прохоренко. - На фотографии Сергей держит модифицированный в домашних условиях фотоаппарат с кулером и элементом Пельтье для охлаждения матрицы, что значительно снижает уровень «шума» на снимке, сделанном на длительной выдержке».