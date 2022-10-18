Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Космический «Хобот слона» запечатлел пскович

Любитель астрономии из Пскова Сергей Попов, снимающий объекты глубокого космоса, сделал фото туманности «Хобот слона». Работу «коллеги» по хобби разместил Михаил Прохоренко в группе великолукского поискового отряда «След» «ВКонтакте».

«Некоторые из подобных фотографий Сергей делал даже с балкона в центре Пскова, используя специальный узкополосный фильтр, пропускающий определенную часть спектра, излучаемого космическими объектами, и снижающий влияние засветки атмосферы, - написал Михаил Прохоренко. -  На фотографии Сергей держит модифицированный в домашних условиях фотоаппарат с кулером и элементом Пельтье для охлаждения матрицы, что значительно снижает уровень «шума» на снимке, сделанном на длительной выдержке».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 октября 2022

В Невельский район за последние годы было привлечено 500 млн рублей

18 октября 2022

В Бежаницах открылась выставка работ людей «серебряного» возраста
18 октября 2022

Свыше 150 тыс доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область
18 октября 2022

Авторские сыры и ягодные джемы представят на «Вкусной пятнице» в Россельхозбанке
18 октября 2022

Картина художника-супрематиста появилась на фасаде дома в Пскове
18 октября 2022

Съемки фильма о Великой Отечественной войне завершились в Дно
18 октября 2022

Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома»
18 октября 2022

Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...