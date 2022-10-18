Десятилетие БиблиоТеатра «Прямая речь» отметят псковичи

18:04, 18 октября 2022, ПАИ

Творческий вечер, посвящённый десятилетию просветительского проекта БиблиоТеатр «Прямая речь», пройдёт в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по культуре Псковской области.

В программе примут участие актеры академического театра драмы имени А. С. Пушкина: Наталья Петрова, Андрей Ярославлев, заслуженный артист России Виктор Яковлев, артист театра и кино Николай Яковлев.

«В этом году у БиблиоТеатра маленький юбилей – 10 лет. Эти годы на встречу с вами приходили актеры, и, поверьте, их волнение было ничуть не меньше, чем на театральных подмостках. У нас были репетиции, часто приходилось встречаться уже после вечерних спектаклей. День актера ему не принадлежит. И я благодарна им за сотворчество. Сегодня, прежде всего, это их день, для них звучат аплодисменты», – говорится в сообщении.

Встреча пройдёт 20 октября в 15:00.