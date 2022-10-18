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Общество

Более сотни археологических находок поднято из раскопа в центре Печор

В Печорах завершены археологические раскопки на объекте культурного наследия федерального значения «Культурный слой Монастырской слободы» XVI-XVII веков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области. Раскоп располагался вдоль центральной улицы города — Псковской, на зеленой зоне.

Работы проведены на площади 74 кв. м. Изучены слои городской застройки XVII-XIX веков. В место раскопа попала часть уличной трассы средневековой ул. Рабочей.

По итогу проведенных археологических раскопов была собрана коллекция индивидуальных находок в количестве 110 единиц. Находки представлены бытовыми предметами (ножи, ключи, светцы, игрушка-свистулька, обувные подковки), предметами личного благочестия (нательные кресты), предметами мелкой пластики (декоративные накладки, пряжки, пуговицы), монетами XVIII-XIX веков.

В слое XVII века была обнаружена зооморфная накладка в виде льва. Под постройкой второй половины XIX века был обнаружен деревянный настил XVIII века. «Настил, предположительно, уличный, судя по направлению. Когда-то он соединял улицы, которые сейчас носят названия Рабочей и Псковской; на них в ходе раскопок предыдущих лет найдены остатки нескольких ярусов деревянных мостовых», — уточнили археологи.

Также специалисты обнаружили светец (приспособление для укрепления горящей лучины), фрагмент миски, ключ. В настоящий момент идет обработка (реставрация) собранной коллекции для передачи в музейный фонд Российской Федерации.

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