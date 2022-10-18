На улице Кузбасской Дивизии в Пскове включили новые светофоры
Два новых светофора на улице Кузбасской Дивизии в Пскове включили сегодня вечером. Об этом сообщается в группе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».
«Наконец-то включили светофоры - большая радость для родителей школьников нашего микрорайона. У нас теперь есть два безопасных, оборудованных перехода по пути в школу», — говорится в сообщении.
Напомним, что на улице продолжается реконструкция дороги по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», где закрыта для движения правая часть дороги от кольца на пересечении с улицей Никольской и большая часть нового кольца на пересечении с улицей Западной.
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