На улице Кузбасской Дивизии в Пскове включили новые светофоры

17:51, 18 октября 2022, ПАИ

Два новых светофора на улице Кузбасской Дивизии в Пскове включили сегодня вечером. Об этом сообщается в группе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наконец-то включили светофоры - большая радость для родителей школьников нашего микрорайона. У нас теперь есть два безопасных, оборудованных перехода по пути в школу», — говорится в сообщении.

Напомним, что на улице продолжается реконструкция дороги по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», где закрыта для движения правая часть дороги от кольца на пересечении с улицей Никольской и большая часть нового кольца на пересечении с улицей Западной.