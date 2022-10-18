Оценить работу по противодействию коррупции могут псковичи
Онлайн-опрос среди граждан проводит региональное УФНС для оценки эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 15 октября по 15 ноября. Об этом Псковскому агенствту информации сообщили в ведомстве.
Онлайн-опрос проводится на официальном сайте ФНС России. Для этого необходимо перейти в раздел «Деятельность» – «Иные функции ФНС России» – «Противодействие коррупции» – вкладка «Мы работаем для вас: оцените нашу работу по противодействию коррупции».
Для прохождения опроса необходимо выбрать регион и ответить на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции в 2022 году?».
Псковичам предлагается выбрать один из трех предложенных вариантов ответа:
– «высокий уровень»;
– «средний уровень»;
– «низкий уровень».
«В анкетировании может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы», – говорится в сообщении.
В управлении напомнили, что с целью предупреждения, выявления и пресечения фактов коррупции в УФНС России по Псковской области в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия»: +7 (8112) 69-93-70.
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