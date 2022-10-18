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Общество

Авторские сыры и ягодные джемы представят на «Вкусной пятнице» в Россельхозбанке

В течение двух дней, 19 и 21 октября, в главном офисе Псковского филиала Россельхозбанка будет проходить мини-ярмарка «Вкусная пятница», на которой с 11.00 до 15.00 можно будет купить натуральную продукцию местных фермеров.

В частности, завтра, 19 октября, фермер Наталья Тищук из деревни Грибули Палкинского района представит домашние консервы: фруктовые, ягодные джемы и желе, овощные соусы к мясу. В пятницу 21 октября сыровары с «Кутаринской фермы» из Пушкиногорского района специально на «Вкусную пятницу» привезут авторские твердые и мягкие сыры.

«Мы делаем сыр по проверенным временем рецептам – в нем отсутствует все лишнее, только молоко, закваска, фермент и соль. Выступаем за честную, натуральную еду и хотим, чтобы на столах наших семей был только качественный и вкусный сыр», – прокомментировал фермер-сыровар Илья Кутарин.

Фермер Наталья Тищук, выращивающая яблони, груши, сливы и вишни на площади 3 га, уже 7 лет профессионально занимается производством домашних джемов и соусов из фруктов и ягод. Мастерству фермер обучилась на курсах при Министерстве сельского хозяйства России. Свою продукцию Наталья Тищук ежегодно представляет на общероссийских ярмарках, в том числе и на национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень».

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Свое Родное».

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