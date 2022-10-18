В Бежаницах открылась выставка работ людей «серебряного» возраста

18:49, 18 октября 2022, ПАИ

«Жизнь – творчество, творчество – жизнь». Под таким жизнеутверждающим названием в Бежаницком историко-культурном центре (музее) открылась выставка декоративно-прикладного творчества людей «серебряного» возраста. В выставочном зале представлены работы участниц клубных любительских объединений «Умелец» и женского клуба «Вера», сообщила корреспондент районной газеты «Сельская новь».

Директор музея Светлана Петрова охотно рассказала о выставке, которая никого не может оставить равнодушным.

«Меня очень радует то, что мы имеем возможность разместить в залах нашего музея шедевры талантливых мастеров и показать способности и возможности увлечённых бежаничан, творящих чудеса своими руками. Они не только сами умеют радоваться жизни, но и показывают красоту и гармонию окружающего мира другим людям. В выставочном зале размещены работы и постоянных участников любительских объединений, и тех, кто впервые вынес на суд зрителей свои рукотворные произведения. У каждого из них свои предпочтения и увлечения: вышивка лентами, бисером, крестиком, гладью, создание картин из шерсти, из дерева и природных материалов, изготовление текстильных кукол», – сказала Светлана Петрова.

«Когда слой за слоем выкладываешь шерстью картины, получаешь удовольствие сродни тому, как художник рисует кистью. Только здесь ты делаешь это тонкими разноцветными прядями, создаёшь рисунок, и вдруг рождается что-то нежное, мягкое, пушистое… Процесс затягивает, и в это время забываешь обо всём… Рисуйте картины, занимайтесь творчеством – это настоящая релаксация!», – призвала Людмила Павлова, чьи работы также есть на выставке.

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