Жилищные сертификаты получат вывезенные жители Херсонской области

20:27, 18 октября 2022, ПАИ

Кабмин РФ подготовил программу помощи вывезенным жителям Херсонской области. Ее основным механизмом будет жилищный сертификат, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в правительстве подготовили программу специальную, [ее] основной механизм – жилищный сертификат. Это тот отработанный механизм, который у нас в России уже существует. <...> Надеюсь, что в ближайшее время мы подготовим соответствующий проект», – сказал Хуснуллин.

Хуснуллин уточнил, что граждане смогут использовать сертификат для покупки квартиры или дома в любом регионе страны. Он отметил, что проект распоряжения Правительства будет готов в ближайшее время. «При этом мы обеспечим бесплатную доставку [жителей] в пункты временного проживания, обеспечим проживание до момента, пока они не выберут квартиру», – сказал вице-премьер РФ.

Государственный жилищный сертификат (ГЖС) – это документ, который подтверждает право гражданина на получение господдержки в приобретении жилья и позволяет оплатить часть или всю его стоимость.