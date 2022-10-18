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Студенты ПсковГУ провели медиаэкспедицию «Наследие земли народа сето»

Храм Рождества Христова в Печорском районе. Фото: ПсковГУ

Участники проекта «Молодежная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето», ставшего победителем грантового конкурса Русского географического общества, поделились первыми результатами своих выездных исследований. Об этом сообщает пресс-центр Псковского государственного университета.

В сентябре–октябре этого года было организовано четыре поездки в Печорский район Псковской области. Участниками экспедиции стали студенты Псковского государственного университета, обучающиеся по направлениям «История», «Филология», «Реклама и связи с общественностью» и «Педагогическое образование».

В первый день экспедиции студенты и преподаватели побывали в Изборске и в единственном в России музее-усадьбе малочисленного финно-угорского народа сето в деревне Сигово, где смогли познакомиться с представителями этой народности, с их бытом и традициями.

Следующий выезд состоялся по маршруту Псков – Паниковичи. Сначала группа посетила деревню Богомолово с целью отыскать часовню, которую описывал Юрий Трусман в своей работе «Полуверцы Псково-Печерского края» (1890 г.).

Жительница деревни Валентина Коршунова, хранительница ключей от часовни, показала ее изнутри и рассказала об истории деревни. Хотя и пишут, что часовня не действующая, но в ней есть иконы, которые размещены в виде иконостаса и украшены, как в домах, вышитыми полотенцами. Священник по необходимости приезжает на службу, на отпевание.

Следующим объектом посещения стала церковь Святого Николая Чудотворца в Паниковичах, которую представители народа сето считают «своей».

В этом храме раньше было два придела – для русских и для сето, с 1935 года службы совершались поочередно: одно воскресенье на славянском языке, другое – на эстонском, а в 1945 году стали проходить общие службы. Оба прихода объединены в один с названием Николо-Троицкий. Известно, что численность сето с 1990-х годов значительно сократилась, но и сейчас его представители ходят на службу в тот же храм. Учитель истории Паниковской школы Елена Рослова познакомила участников экспедиции с историей Никольского храма.

Маршрут третьей экспедиции лежал в деревню Малы Печорского района, где участники посетили храм Рождества Христова. Эта церковь – одна из особых святынь народа сето: они и их предки молятся здесь вместе с русскими с давних времен, на кладбище около церкви покоятся многие поколения как русских, так и сето. Место почитаемо верующими также из-за того, что здесь бьют целебные ключи: их несколько, а один родник, вытекающий прямо из-под алтаря, по мнению жителей, помогает от разных недугов.

Помимо знакомства с архитектурными объектами студенты и преподаватели получили информацию об особенностях похоронного обряда сето, о поминальной пище от сопровождавшей экспедицию представительницы народа сето Хелью Маяк, большого знатока истории и хранителя культурного наследия своего народа.

Заключительный экспедиционный выезд включал в себя посещение музея истории города Печоры, где есть экспозиция, посвященная народу сето, а также печорского кладбища, где участники экспедиции надеялись отыскать могилу Юрия Трусмана.

По итогам экспедиции планируется презентация видеофильма «Наследие земли народа сето», который расскажет широкой публике об этом проекте.

Напомним, в июле этого года коллектив преподавателей, научных сотрудников и студентов Псковского государственного университета приступил к реализации проекта «Молодежная медиаэкспедиция  «Наследие земли народа сето». Основная его цель – организация и проведение научных выездных изысканий в исторической области проживания сето – коренного малочисленного народа России.

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