Студенты ПсковГУ провели медиаэкспедицию «Наследие земли народа сето»
Участники проекта «Молодежная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето», ставшего победителем грантового конкурса Русского географического общества, поделились первыми результатами своих выездных исследований. Об этом сообщает пресс-центр Псковского государственного университета.
В сентябре–октябре этого года было организовано четыре поездки в Печорский район Псковской области. Участниками экспедиции стали студенты Псковского государственного университета, обучающиеся по направлениям «История», «Филология», «Реклама и связи с общественностью» и «Педагогическое образование».
В первый день экспедиции студенты и преподаватели побывали в Изборске и в единственном в России музее-усадьбе малочисленного финно-угорского народа сето в деревне Сигово, где смогли познакомиться с представителями этой народности, с их бытом и традициями.
Следующий выезд состоялся по маршруту Псков – Паниковичи. Сначала группа посетила деревню Богомолово с целью отыскать часовню, которую описывал Юрий Трусман в своей работе «Полуверцы Псково-Печерского края» (1890 г.).
Жительница деревни Валентина Коршунова, хранительница ключей от часовни, показала ее изнутри и рассказала об истории деревни. Хотя и пишут, что часовня не действующая, но в ней есть иконы, которые размещены в виде иконостаса и украшены, как в домах, вышитыми полотенцами. Священник по необходимости приезжает на службу, на отпевание.
Следующим объектом посещения стала церковь Святого Николая Чудотворца в Паниковичах, которую представители народа сето считают «своей».
В этом храме раньше было два придела – для русских и для сето, с 1935 года службы совершались поочередно: одно воскресенье на славянском языке, другое – на эстонском, а в 1945 году стали проходить общие службы. Оба прихода объединены в один с названием Николо-Троицкий. Известно, что численность сето с 1990-х годов значительно сократилась, но и сейчас его представители ходят на службу в тот же храм. Учитель истории Паниковской школы Елена Рослова познакомила участников экспедиции с историей Никольского храма.
Маршрут третьей экспедиции лежал в деревню Малы Печорского района, где участники посетили храм Рождества Христова. Эта церковь – одна из особых святынь народа сето: они и их предки молятся здесь вместе с русскими с давних времен, на кладбище около церкви покоятся многие поколения как русских, так и сето. Место почитаемо верующими также из-за того, что здесь бьют целебные ключи: их несколько, а один родник, вытекающий прямо из-под алтаря, по мнению жителей, помогает от разных недугов.
Помимо знакомства с архитектурными объектами студенты и преподаватели получили информацию об особенностях похоронного обряда сето, о поминальной пище от сопровождавшей экспедицию представительницы народа сето Хелью Маяк, большого знатока истории и хранителя культурного наследия своего народа.
Заключительный экспедиционный выезд включал в себя посещение музея истории города Печоры, где есть экспозиция, посвященная народу сето, а также печорского кладбища, где участники экспедиции надеялись отыскать могилу Юрия Трусмана.
По итогам экспедиции планируется презентация видеофильма «Наследие земли народа сето», который расскажет широкой публике об этом проекте.
Напомним, в июле этого года коллектив преподавателей, научных сотрудников и студентов Псковского государственного университета приступил к реализации проекта «Молодежная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето». Основная его цель – организация и проведение научных выездных изысканий в исторической области проживания сето – коренного малочисленного народа России.
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