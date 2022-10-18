Тренер Хохлов выиграл суд на 65 миллионов рублей у компании Мета*

23:16, 18 октября 2022, ПАИ

Тренер сборной России Дмитрий Хохлов выиграл суд на 65 миллионов рублей у компании Мета*. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия сейчас». Дело в том, что он больше года судится с Facebook (соцсеть принадлежит вышеупомянутой компании Meta).

Причиной стало то, что соцсеть цензурировала его фамилию, принимая ее за оскорбление по национальному признаку.

тренер Хохлов требовал у соцсети 150 миллионов рублей, но суд снизил оценку морального ущерба. Теперь Facebook будет обязан в течение месяца разблокировать все упоминания Хохлова в соцсети.

*Мeta признана в России экстремистской организацией/