Тренер Хохлов выиграл суд на 65 миллионов рублей у компании Мета*
Тренер сборной России Дмитрий Хохлов выиграл суд на 65 миллионов рублей у компании Мета*. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия сейчас». Дело в том, что он больше года судится с Facebook (соцсеть принадлежит вышеупомянутой компании Meta).
Причиной стало то, что соцсеть цензурировала его фамилию, принимая ее за оскорбление по национальному признаку.
тренер Хохлов требовал у соцсети 150 миллионов рублей, но суд снизил оценку морального ущерба. Теперь Facebook будет обязан в течение месяца разблокировать все упоминания Хохлова в соцсети.
*Мeta признана в России экстремистской организацией/
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