Подростки в Свердловской области сожгли заживо пенсионерку

00:49, 19 октября 2022, ПАИ

В Свердловской области двое подростков подожгли на улице женщину. Просто из интереса. Пенсионерка умерла, сообщает Telegram-канал Baza.

Все произошло вечером 16 октября в Алапаевске. 16-летний Дмитрий (имя изменено) гулял со своим 12-летним другом Сергеем (имя изменено).

В какой-то момент они увидели идущую по улице 69-летнюю женщину. Тогда Дима предложил Серёже добежать до ближайшего магазина. Там он достал из кустов пакет с бутылками с горючей жидкостью, который он ранее там спрятал. После этого парни побежали обратно.

Догнав пенсионерку, Дмитрий достал из пакета бутылки и облил ее. Затем он вынул спичку, зажег ее и бросил в женщину, после чего её охватил огонь.

Только поняв, что они натворили подростки побежали в ближайший дом — стали стучаться в квартиры и просить воды, заявляя, что на улице пожар. Воду они нашли, но уже было поздно — пенсионерка умерла.

После опроса подростки во всем сознались. Дима пока под обязательством о явке, но следствие будет просить суд поместить его под домашний арест.

В следственном комитете по Свердловской области и в региональном ГУ МВД пока воздержались от комментариев до выяснения всех обстоятельств происходящего.