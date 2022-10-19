Фомин день наступил по народному календарю

07:00, 19 октября 2022, ПАИ

Фомин день наступил по народному календарю сегодня, 19 октября. Как пишет портал calend.ru, в этот день отмечается память святого Фомы — одного из двенадцати апостолов.

Он жил в Галилее и занимался рыбной ловлей, пока не услышал проповедь Христа, которая побудила его бросить дом и присоединиться к Иисусу в его странствиях. Вскоре он был избран в число ближайших учеников. По преданию, Фому прозвали «близнецом», поскольку внешне он был очень похож на Христа.

На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. «На Фому тащи все в крому», — говорили на Руси. Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов. От этого же корня произошли такие слова, как «закрома», «укромный», «скромный» и другие. Про нерадивого хозяина говорили: «Велика крома, да пес ли в ней».

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому.

На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным — это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.