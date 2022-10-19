Творческие мастерские «Новое передвижничество» проведут в Пскове

07:28, 19 октября 2022, ПАИ

Творческие мастерские «Новое передвижничество» ведущих деятелей культуры состоятся в Пскове 20-21 октября. Мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Это уникальная художественно-просветительская программа, комплексно реализующая идею художественного просветительства на территории России. Главная цель программы – распространение художественных ценностей, сконцентрированных в культурных столицах, на безмерное пространство России. Художественная классика, искусство высокой традиции прошлого и настоящего, представленное на высшем исполнительском уровне - центральный объект внимания её создателей и участников», - отметили в сообщении.

Магистральной линией деятельности «Нового передвижничества» стала работа по поддержке художественного образования в регионах, повышению профессионального уровня учащихся творческих ССУЗов и ВУЗов, а также системная работа по эстетическому воспитанию и расширению эрудиции детской и молодёжной аудитории в целом.

В 2009 году программа «Новое передвижничество» была включена в ФЦП «Культура России, что позволило расширить географию деятельности «передвижников» до всероссийского масштаба и обрести статус общероссийского проекта. С декабря 2018 года мероприятия художественно-просветительской программы проводятся, в том числе, с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятия программы проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

За годы работы программы установились крепкие связи с ведущими ВУЗами и образовательными учреждениями, в их числе: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Российская академия музыки имени Гнесиных, Центральная музыкальная школа-Академия исполнительского искусства, ГИТИС, Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, Школа акварели Сергея Андрияки, Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, ГМПИ имени Ипполитова-Иванова и другие.

В 2021 году Художественно-просветительской программе «Новое передвижничество» исполнилось 30 лет.

Мастер-классы и дискуссии проведут ведущие деятели искусства:

- Александр Владиславович Соловьёв (хоровое искусство) – руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, Камерного хора Московской консерватории, Тульского государственного хора, лауреат Премии Правительства Москвы, декан, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, и.о. ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова;

- Михаил Сергеевич Бурлаков (баян) – доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов;

- Полина Викторовна Федотова (фортепиано) – профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат международных конкурсов.

Исполнителем художественно-просветительской программы «Новое передвижничество» является Общенациональный фонд развития культуры и защиты интеллектуальной собственности (город Москва). Реализация программы «Новое передвижничество» - одна из главных задач Фонда в области художественного просветительства.