Великолучанину грозит тюрьма за хищение денег из кассы магазина

08:15, 19 октября 2022, ПАИ

Житель Великих Лук, устроился продавцом в магазин и похитил из кассы все денежные средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Инцидент произошел в августе 2022 года. 39-летний мужчина, отрабатывав несколько дней, будучи стажером, решил похитить из кассы магазина все денежные средства, заработанные за смену сотрудниками магазина. После этого, он, находясь в магазине, воспользовавшись отсутствием на местах работников магазина открыл кассовый аппарат и изъял из него денежные средства в сумме 31000 рублей, которые в последующим потратил на спиртное.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.