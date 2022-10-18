Новый пришкольный стадион в Пушкинских Горах планируют сдать до конца года

10:01, 19 октября 2022, ПАИ

Многофункциональную спортивную площадку на территории Пушкиногорской средней школы им. А. С. Пушкина планируют сдать в этом году, сообщили в районной администрации.

Физкультурно-спортивное сооружение уже монтируется силами ПАО «Газпром» в рамках программы «Газпром — детям». «Погода затягивает сроки ввода объекта, но работы продолжаются. В этом году комплекс будет сдан», — отметили в администрации.

В июле 2022 года в рамках достигнутых соглашений между губернатором Псковской области Михаилов Ведерниковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером начато возведение 15 открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений, в том числе 13 пришкольных стадионов, одной многофункциональной спортплощадки без хоккейных бортов и одной многофункциональной спортплощадка на базе хоккейной коробки.