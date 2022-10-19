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Юрист объяснил, за что могут оштрафовать при подготовке дачи к зиме

Практически во всей стране завершается дачный сезон. Но не стоит забывать, что подготовку к зиме нужно проводить не только с пользой для участка и дома, но и в соответствии с законом, рассказывает агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

По ее словам, на территориях частных домов и на землях общего пользования в населенных пунктах запрещено разводить костры и сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, кроме специально оборудованных мест и разрешенных способов. Также не следует забывать о запрете выжигать сухую траву, стернь, пожнивные остатки.

Избавляться от опавшей листвы, сухих веток на своих «шести сотках» можно путем сжигания. Правда, как подчеркивает юриcт, «есть несколько нюансов». Для этих целей нужна специальная яма — не менее 30 сантиметров глубиной и больше метра в диаметре. Либо можно использовать специальную металлическую конструкцию из негорючего материала — бак или бочку — объёмом не больше 1 кубического метра. Бочка или яма должны находиться на расстоянии минимум пяти метров от жилых домов и хозпостроек, 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Кроме того, в 10 метрах от места сжигания мусора не должно быть сухой листвы и веток, горючих материалов. Поблизости также должны находиться негорючий металлический лист, песок, лопата и вода, с помощью которых можно будет в случае необходимости быстро потушить огонь.

«Еще один нюанс - если участок расположен на торфяных почвах, то сжигать на нем мусор вообще нельзя», - напоминает Лариса Солдатова.

За неисполнение этих правил грозит наказание, установленное статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. От предупреждения до штрафа: для физических лиц - от пяти тысяч до 15 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

«Оставлять бытовой мусор на дачном участке до весны и тем более сжигать также запрещено. Согласно части 1 статьи 8.2 КоАП несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами карается штрафом в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. Мусор должен быть вывезен в специальное оборудованное место», - отмечает эксперт.

Еще один штраф грозит за несвоевременный вывоз снега, в том числе и поздней осенью. Речь идет о сугробах, которые мешают свободному проезду пожарной техники, скорой помощи, перекрывают проходы к искусственным и естественным водоемам, являющимся источникам наружного противопожарного водоснабжения, резервуарам, гидрантам, пожарным лестницам, другим зданиям и сооружениям на территории садового товарищества или дачного посёлка.

«Если дело в конкретном участке, то его владельцу полагается штраф. Если речь идет о дорогах внутри СНТ, т. е. общего пользования, то штраф заплатит председатель или само садовое товарищество как юрлицо. Штраф СНТ, скорее всего, будет выплачивать из собранных целевых взносов членов товарищества», — рассказала Лариса Солдатова.

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