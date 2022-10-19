Проект «Хлеб насущный» стартует в Псковской епархии

12:39, 19 октября 2022, ПАИ

Благотворительный проект «Хлеб насущный» стартует в Псковской епархии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Проект направлен на оказание поддержки незащищенным группам населения. «При этом мы пониманием, что не хлебом единым жив человек, поэтому мы создаем новый проект, где благотворительные столовые - общественно значимые точки поддержки для многих малоимущих, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, малообеспеченных граждан», — отметили организаторы.

Помимо организации питания, с гражданами проведут консультации по разным вопросам, связанным с решение таких проблем, как: медицинская помощь, социальные выплаты, вопросы трудоустройства, защиты от мошенников и другое. Также будут проводиться просветительские мероприятия по истории России и православной культуре, досуговые мероприятия. «Здесь можно посидеть, пообщаться друг с другом, почитать книги, пообщаться со священником», — рассказали в епархии.

«Срочная социальная помощь – обеспечение питанием, консультация по решению социальных вопросов - решает острую проблему, но, если речь идет о долговременной помощи, встает вопрос, как выстроена духовная жизнь человека, поэтому в трудную минуту люди обращаются к священнику за духовным окормлением и поддержкой», — говорится в сообщении.