До +7 градусов ожидается в Пскове 19 октября
Облачная погода ожидается в Псковской области 19 октября. Днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, ночью местами небольшой дождь, сообщает псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер северных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от +3 до +8, ночью - от -2 до +3.
В Пскове днем прогнозируются кратковременные дожди, ночью преимущественно без осадков. Температура днем - от +5 до +7, ночью - от +0 до +2 градусов.
В Великих Луках днем тоже ожидаются кратковременные дожди, в первой половине ночи небольшой дождь. Температура днем - от +6 до +8, ночью - от -1 до +1.
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