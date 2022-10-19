До +7 градусов ожидается в Пскове 19 октября

09:44, 19 октября 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 19 октября. Днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, ночью местами небольшой дождь, сообщает псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер северных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от +3 до +8, ночью - от -2 до +3.

В Пскове днем прогнозируются кратковременные дожди, ночью преимущественно без осадков. Температура днем - от +5 до +7, ночью - от +0 до +2 градусов.

В Великих Луках днем тоже ожидаются кратковременные дожди, в первой половине ночи небольшой дождь. Температура днем - от +6 до +8, ночью - от -1 до +1.