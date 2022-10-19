Музыкально-литературный вечер посвятят Марине Цветаевой в Пскове

10:22, 19 октября 2022, ПАИ

Музыкально-литературный вечер, посвящённый 130-летию русской поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой, пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 19 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном заведении.

Как рассказала преподаватель сценической речи и актёрского мастерства Юлия Зубрилина, в исполнении студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» прозвучат стихи и проза Марины Цветаевой, а также песни отечественных композиторов - Микаэла Таривердиева, Марка Минкова, Андрея Петрова - на её стихи.

«Перед ребятами была поставлена сложная задача. Читать Цветаеву непросто, а молодым людям, к тому же со сцены – тем более, ведь в цветаевских стихах много недосказанности, экспрессии, в них особая поэтика, ритмика», — отметила Юлия Зубрилина.

Добавим, что на вечере прозвучат фрагменты любимых композиторов Марины Цветаевой – А. Скрябина, С. Прокофьева, Ф. Шопена, Р. Шумана.

Адрес малого зала колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2. Начало в 17:00. Вход свободный.