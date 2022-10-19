«Экопром» приступил к замене контейнеров в Псковском районе

10:23, 19 октября 2022, ПАИ

Псковский регоператор приступил к замене металлических контейнеров на территории Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Теперь вместо них будут установлены пластиковые евроконтейнеры, которые не подвергаются коррозии и прослужат долгое время.

За два дня замена контейнеров была произведена в деревнях Амосово, Конечек, Богданово и Ершово, всего выставлено девять контейнеров. Старые контейнеры в кратчайшие сроки вывезут и заберут ломовозом псковского «Экопрома».

В ближайшее время замена контейнеров пройдет в деревнях Малая Остенка, Большая Дуга, Толбица, Жидилов Бор, Верхолино, Долгорепицы, Купровщина, Лухново, Великое поле, Замельничье, Замостечье, Тупицы, Конюшкино.

Ранее в «Экопроме» сообщали, что Псковский район остался одним из последних, где еще стоят металлические баки старого формата (от 1,5 до 6 кубометров). Многие из них уже утратили свои эксплуатационные свойства под влиянием времени и погодных условий, металл начал ржаветь, что приводило к невозможности дальнейшей эксплуатации.