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Общество

Право россиян на кредитные каникулы закрепят в законе

Право россиян на кредитные каникулы могут закрепить законодательно. В октябре Госдума может принять законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в первом чтении, пишут «Известия».

Документом предлагается закрепить в законодательстве право россиян на каникулы по потребительским кредитам, формирующим значимую долговую нагрузку.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, срок каникул составит до шести месяцев, в это время заемщики могут не вносить платежи. Такое право гражданином может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов более чем на 30%.

«Законопроектом предлагается установить, что в течение льготного периода банкам запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. При этом будут начисляться проценты, что позволит исключить риски недополучения доходов кредиторами», — говорится в документе.

Как поясняют авторы инициативы, законопроект направлен на поддержку граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, он поможет восстановить их платежеспособность.

«Практика показывает, что банки нередко идут навстречу заемщикам, испытывающим временные трудности, однако очень важно, когда у гражданина есть законодательно закрепленное право получить отсрочку платежа в случае болезни, потери работы», — отметили в пресс-службе Центробанка.

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