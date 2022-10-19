Как выглядели Новосокольники после немецкой оккупации, рассказали в архиве

10:14, 19 октября 2022, ПАИ

«Город лежал в руинах, догорали подожженные гитлеровцами дома. Наши воины принялись их тушить <…> Город был пуст, местных жителей не было, на улицах лежали трупы гитлеровцев и брошенная ими военная техника…» - это фрагмент публикации «В освобожденном городе Новосокольники» из газеты «Суворовец» от 1 февраля 1944 года. Его в своем Telegram-канале разместил Госархив Псковской области.

Новосокольники были оккупированы 24 июля 1941 года. У противника стояла задача захватить важный железнодорожный узел. Оккупация продлилась до 29 января 1944 года. Полностью Новосокольнический район был освобожден в середине июля 1944 года.

«До оккупации немецкими войсками наш город представлял собой промышленный и культурный центр района. В распоряжении трудящихся города, молодежи и детей были клубы, театр, 5 школ, двое детских яслей, два детсада, две больницы, амбулатория и другие культурные учреждения. Крупный узел с паровозными и вагонными депо, с огромными жел.дор.мастерскими славился по всей дороге. На колхозных полях района работали тракторы, комбайны, ножные молотилки местной МТС. Теперь нет ничего. Все разрушено отступавшим врагом. Из 1000 с лишним жилых домов осталось пригодным для восстановления всего 62 дома. Районная и две школьные библиотеки сожжены. В помещении детской консультации гитлеровцы устроили самое «культурное» в немецком стиле и самое распространенное учреждение – дом терпимости. Город опоганен», - публиковалось в газете «Вперед» от 5 февраля 1944 года.

22 октября в Пскове на улице Ленина, 3 откроется Центр изучения истории оккупации 1941-1944 гг., в экспозицию которого войдут материалы о районах современной территории Псковской области, в том числе о Новосокольническом.