Правительство России расширило возможности маткапитала

10:45, 19 октября 2022, ПАИ

Правительство РФ расширило возможности использования материнского капитала для использования услуг частных детсадов и школ, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Родители смогут использовать средства маткапитала, чтобы оплатить услуги частных преподавателей, негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, который их оказывает, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Для оплаты образовательных услуг родителям нужно предоставить два документа: заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Это можно сделать:

в Пенсионном фонде;

в МФЦ, которые оказывают услуги по материнскому капиталу;

через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда.

Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.