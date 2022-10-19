Правительство России расширило возможности маткапитала
Правительство РФ расширило возможности использования материнского капитала для использования услуг частных детсадов и школ, сообщается в телеграм-канале кабмина.
Родители смогут использовать средства маткапитала, чтобы оплатить услуги частных преподавателей, негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, который их оказывает, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.
Для оплаты образовательных услуг родителям нужно предоставить два документа: заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Это можно сделать:
- в Пенсионном фонде;
- в МФЦ, которые оказывают услуги по материнскому капиталу;
- через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда.
Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.
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