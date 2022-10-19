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Экономика

Помощь бизнеса мобилизованным предлагают освободить от НДФЛ

Работодателей, оказывающих материальную помощь сотрудникам, подпавшим под частичную мобилизацию, хотят освободить от налогообложения за эти отчисления, пишут «Известия». Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента.

Материальная помощь включает в себя социальные выплаты для поддержания работника в сложных жизненных обстоятельствах, требующих значительных расходов, например чрезвычайные ситуации, тяжелое заболевание, бракосочетание, рождение ребенка, смерть родственника, выход на пенсию, напомнили авторы пояснительной записки к поправкам.

«Крупные компании уже приняли решение материально поддержать своих мобилизованных сотрудников. Например, «Татнефть» планирует выплатить призывникам по 50 тыс. рублей. «Росатом» перечислит единовременно каждому мобилизованному 100 тыс., в РЖД — 200 тыс. Минцифры рекомендовало IТ-компаниям ежемесячно платить мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты и оформить полисы ДМС для семей», — отметил один из разработчиков законопроекта Евгений Марков.

Парламентарий пояснил, что сейчас материальная помощь свыше четырёх тысяч рублей облагается подоходным налогом и страховыми взносами. То есть работодателю придется начислить и выплатить НДФЛ и прочие обязательные взносы, добавил он.

«Сегодня важно поддержать работодателей, которые оказывают материальную поддержку мобилизованным на военную службу работникам. Необходимо убрать избыточные барьеры», — сказал один из разработчиков проекта депутат Владимир Кошелев.

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