Курсы боевой подготовки предлагают бесплатно пройти псковичам
Жителям Псковской и Тверской областей старше 21 года предлагают пройти курсы боевой подготовки по программе «Ратник+», сообщает военно-патриотический центр «Шторм».
Для псковичей и тверичей занятия проводятся на безвозмездной основе, для жителей других регионов - по себестоимости курса. Первый этап курсов пройдет с 20 по 23 октября. С группой будут работать инструкторы с большим опытом, в том числе и боевых действий.
Основные дисциплины и темы программы:
- Тактико-специальная подготовка
- Огневая подготовка
- Туристическая подготовка
- Инженерная подготовка
- Тактическая медицина
- Ориентирование
- Выживание в сложных (экстремальных) ситуациях.
Программа разделена на три этапа, каждый из которых включает в себя три учебных дня, по 6 спаренных академических часов.
Все этапы курса будут проводиться с постоянной периодичностью, по несколько раз, с четверга по воскресенье, что даст возможность учащимся выбрать удобное для себя время. По завершении каждого этапа планируется контрольно-техническое задание.
Учебный процесс будет обеспечен всем необходимым оборудованием.
Учащимся выдаётся сертификат о прохождении программы «Ратник+» с жетоном военно-патриотического центра «Шторм».
Проживание и трехразовое питание включено.
Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефонам:
8-911-354-80-00 - (Whatsapp, Viber)
8-800-250-96-64 - бесплатный номер по России.
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