Курсы боевой подготовки предлагают бесплатно пройти псковичам

10:39, 19 октября 2022, ПАИ

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Жителям Псковской и Тверской областей старше 21 года предлагают пройти курсы боевой подготовки по программе «Ратник+», сообщает военно-патриотический центр «Шторм».

Для псковичей и тверичей занятия проводятся на безвозмездной основе, для жителей других регионов - по себестоимости курса. Первый этап курсов пройдет с 20 по 23 октября. С группой будут работать инструкторы с большим опытом, в том числе и боевых действий.

Основные дисциплины и темы программы:

Тактико-специальная подготовка Огневая подготовка Туристическая подготовка Инженерная подготовка Тактическая медицина Ориентирование Выживание в сложных (экстремальных) ситуациях.

Программа разделена на три этапа, каждый из которых включает в себя три учебных дня, по 6 спаренных академических часов.

Все этапы курса будут проводиться с постоянной периодичностью, по несколько раз, с четверга по воскресенье, что даст возможность учащимся выбрать удобное для себя время. По завершении каждого этапа планируется контрольно-техническое задание.

Учебный процесс будет обеспечен всем необходимым оборудованием.

Учащимся выдаётся сертификат о прохождении программы «Ратник+» с жетоном военно-патриотического центра «Шторм».

Проживание и трехразовое питание включено.

Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефонам:

8-911-354-80-00 - (Whatsapp, Viber)

8-800-250-96-64 - бесплатный номер по России.