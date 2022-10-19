Более 70% россиян хотят работать удаленно - опрос

10:50, 19 октября 2022, ПАИ

72% опрошенных россиян, которые еще не работают на удаленке, выразили желание найти работу с дистанционной занятостью, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

16% респондентов отметили, что не хотели бы работать удаленно, а 12% пока не задумывались об этом. При этом в начале 2022 года удаленную занятость указывали 8% россиян, а работу в гибридном формате — 12%. Найти удаленную работу хотели 56% опрошенных.

Чаще всего дистанционная работа привлекает россиян тем, что позволяет экономить время на дорогу, — это отметили 63% опрошенных. Еще 61% респондентов отметил, что удаленная занятость позволяет самостоятельно распоряжаться рабочим временем. Для 59% участников исследования удаленка — это возможность экономить деньги на поездки и питание. Также 41% респондентов заметили, что удаленная работа позволяет проводить больше времени с семьей.

Треть опрошенных (33%) указали, что плюсом для них является возможность работать в любой одежде. Еще 18% респондентов отмечают возможность чаще заниматься спортом, а 17% участников исследования подчеркивают, что удаленная занятость дает больше стабильности. Еще для 14% опрошенных удаленка — это возможность проводить больше времени с питомцем.

В варианте «другое» 9% респондентов чаще всего указывали, что дистанционка дает возможность больше спать, работать над несколькими проектами или из-за рубежа.