В Школьную лигу лекторов приглашают учащихся из Псковской области

11:34, 19 октября 2022, ПАИ

Объявлен всероссийский конкурс для юных просветителей «Школьная лига лекторов». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области, участвовать в конкурсе могут учащиеся общеобразовательной школы или среднего специального учебного заведения в возрасте от 14 до 17 лет.

Конкурс проводит российское общество «Знание» по восьми направлениям: социально-гуманитарные науки, естественные науки, бизнес и карьера, наука и технологии, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность.

Дистанционный этап Школьной лиги лекторов пройдет в октябре-ноябре, за это время всем участникам нужно записать и загрузить на сайт конкурса свои видеолекции длительностью 15 минут. Их оценит экспертный совет, в который войдут государственные деятели, представители общественных объединений и образовательных организаций, ученые и исследователи, партнеры Российского общества «Знание».

Победители дистанционного этапа получат приглашения на просветительский онлайн-курс в рамках проекта «Академия Знания», который будет проходить в декабре. В 2023 году состоится онлайн-этап состязания. Юные просветители выступят с лекциями в прямом эфире на платформе российского общества «Знание» и его официальных страницах в социальных сетях перед широкой аудиторией зрителей. Лучшие 85 участников сразятся в полуфинале.

Участники финала выступят с очными лекциями перед открытой аудиторией на площадках в своих федеральных округах. По итогам будут выбраны 40 сильнейших конкурсантов. Затем они соберутся на финальном этапе конкурса в Москве и очно выступят с лекциями в топовых вузах столицы.

Двадцатка победителей получит ценные призы и поездки по уникальным местам страны в рамках проекта «Больше чем путешествие». Для участия в конкурсе нужно нажать на кнопку «Принять участие» на сайте и заполнить все необходимые поля анкеты. Прием заявок осуществляется до 31 октября.