Олег Майоров доложил губернатору о направлениях развития Невельского района

11:24, 19 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой муниципального образования Олегом Майоровым. Основная тема для обсуждения — реализация мероприятий в рамках национальных проектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Самым заметным для населения, заметил Олег Майоров, стал проект «Жилье и городская среда». Основным объектом внимания стала общественная территория городского парка. Кроме того, приведен в порядок сквер на улице М. Маметовой, установлена детская площадка на улице К. Либкнехта и благоустроена дворовая территория, прилегающая к нескольким малоэтажным домам в центре города. Олег Майоров подчеркнул, что за последние два года на это направление было выделено почти 15 млн рублей.

Активно Невельский район участвовал и в реализации мероприятий по направлению «Образование». В этом году отремонтированы спортзал средней школы № 1, а также кровля над спортзалом Невельской гимназии. Также в Опухликовской и Усть-Долысской школах развернуты центры образования «Точка роста».

Обновленные в рамах нацпроекта «Культура» здания Детской школы искусств глава района назвал гордостью Невеля. Осуществлен капитальный ремонт двух зданий ДШИ, установлено новое световое и звуковое оборудование, мебель. Кроме того, в прошлом году почти 5 млн рублей направлено на приобретение многофункционального культурного центра (автоклуба), который очень востребован у населения.

Со своей стороны глава региона предложил задействовать возможности автоклуба, чтобы устраивать гастроли учащихся Детской школы искусств. После визита в учреждение культуры и посещения репетиции Михаил Ведерников высоко оценил уровень подготовки ребят.

Достаточно емким для района оказалось и направление «Развитие здравоохранения». За последние два года на модернизацию медсети район получил свыше 75 млн рублей. Был отремонтирован лечебно-диагностический центр, приобретено медицинское оборудование и четыре легковых автомобиля. Наиболее масштабными оказались работы по капитальному ремонту исторического здания Земской больницы. Губернатор заверил, что работы по завершению капремонта этого объекта будут осуществляться постепенно при поддержке регионального бюджета.

Отдельно глава района Олег Майоров остановился на работе по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. За два года по целевой программе на благоустройство воинских захоронений и мемориалов направлено 3,5 млн рублей. В частности, проведена реконструкция авторской арки на братском кладбище воинов Советской Армии, которая была создана руками невельских ветеранов в 1953 году. Именно там проходят главные патриотические мероприятия района.

Говоря о дорожной сфере, Олег Майоров остановился на подготовке к капитальному ремонту моста через реку Еменку. «Это единственный транспортный узел между комбикормовым заводом и городом. Огромный поток тяжелой колесной техники проходит. Мы завершаем проектные работы. Подрядчик выходит на государственную экспертизу», — доложил он.

По итогам встречи губернатор отметил, что в рамках национальных проектов Невельский район получил не самое большое финансирование, вместе с тем со стороны администрации муниципалитета был организован должный контроль и выстроено грамотное взаимодействие с подрядчиками. «Практически по всем проектам работы уже завершены, даже раньше, чем запланировано, с надлежащим качеством. Глядя на ваш подход, я уверен, что вы справитесь и с бОльшим объемом финансирования. А это благоустройство среды, новые объекты, ремонт дорог, общественных территорий. Такие возможности надо использовать максимально», — заметил Михаил Ведерников и посоветовал главе района подготовить больше проектов на следующий год.

Вопросы развития Невельского района в этот день Михаил Ведерников обсудил и с активом муниципального образования. Были рассмотрены вопросы дорожного ремонта, здравоохранения, газификации, благоустройства общественных пространств, а также перспективы создания новых объектов спорта.