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На вопросы о денежном довольствии мобилизованных ответили эксперты

На вопросы о денежном довольствии мобилизованных участников специальной военной операции ответили эксперты. Информация размещена в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

- Какие документы должны быть у гражданина при мобилизации, чтобы ему начислили денежное довольствие?

При мобилизации для своевременного начисления денежного довольствия необходимо предоставить в воинскую часть паспортные данные (можно ксерокопию паспорта) и ИНН (можно выписку с портала госуслуг или из личного кабинета сервиса nalog.ru).

- Можно ли перечислять денежное довольствие военнослужащего на карту, оформленную на жену или другого родственника?

Нет, денежное довольствие может быть перечислено только на банковский счёт военнослужащего.

- Будет ли присвоен всем участникам СВО статус участника боевых действий?

Да, будет. Статус участника боевых действий присваивается лицам, принимающим участие в боевых действиях при выполнении задач СВО на территориях Украины, ЛНР и ДНР с 24 февраля 2022 года. Граждане, призванные по мобилизации, также получат статус участника боевых действий.

- Будет ли выплачиваться пенсия военному пенсионеру, если он призван по мобилизации или записался в добровольческий отряд?

Если военный пенсионер обладает требуемой военно-учётной специальностью, годен для прохождения службы по состоянию здоровья и не достиг предельно возможного возраста нахождения на военной службе, он будет мобилизован в том воинском звании, в котором состоит в запасе. В этом случае выплата военной пенсии не осуществляется, поскольку он получает денежное довольствие военнослужащего по контракту.

Если военный пенсионер не соответствует требованиям, описанным выше, он может вступить в отряд добровольцев, но в этом случае его воинское звание может не учитываться, а выплата пенсии не прекратится.

В настоящее время Минобороны РФ разрабатывает проект постановления правительства РФ, которым предусматривается:

• сохранение пенсионных выплат по ранее установленному тарифному разряду в случае снижения тарифного разряда при поступлении на военную службу по мобилизации;

• при повышении тарифного разряда за военнослужащим устанавливается право выбора тарифного разряда, по которому ему будут установлены пенсионные выплаты.

Кроме того, законопроект предусматривает возобновление выплат пенсий с учётом увеличения выслуги лет за период прохождения военной службы по мобилизации.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

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