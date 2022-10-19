Идёт монтаж конструкций второго в Пскове скейт-парка

12:19, 19 октября 2022, ПАИ

Второй в Пскове скейт-парк начали наполнять элементами для занятий экстремальными видами спорта, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.

Скоро здесь появятся рампы, разгонки, фанбоксы и другие фигуры для трюков. Ранее подрядчик сделал бетонную плиту основания для зоны катания, а на площадках для воркаута и стритбола уложил резиновое покрытие.

В границах скейт-парка еще предстоит выложить тротуары брусчаткой, поставить скамейки, урны и ограждение, оборудовать зоны воркаута и стритбола. По периметру сквера посадят деревья и кустарник, посеют газон.

«Уличные виды спорта сейчас очень популярны среди молодежи. Теперь ребята, которые живут в центре и на Запсковье, смогут пользоваться бесплатной современной площадкой для активного отдыха. Место для скейт-парка вдали от жилых кварталов выбрано для того, чтобы шум не мешал жителям. Обустройство территории идет в рамках реконструкции улицы Леона Поземского», - отметил Борис Елкин.