В Великих Луках среди абитуриентов растёт популярность экономических специальностей

12:35, 19 октября 2022, ПАИ

Среди великолукских абитуриентов растёт популярность экономических специальностей. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности ректора Великолукской сельхозакадемии, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Вуз предлагает достаточно широкий спектр образовательных программ. Мы не собираемся останавливаться на этом и готовим еще две программы», - отметила Федорова, уточнив, что сейчас в вузе 25 программ высшего образования, девять - среднего специального образования, шесть программ аспирантуры.

Кроме того, среди студентов популярны программы, связанные с информационными системами и ветеринарией.

Сейчас в академии учатся 2 800 студентов из 16 регионов страны, стран ближнего и дальнего зарубежья: «Много студентов из Смоленска, Твери, Новгорода, Ленинградской области, Мурманска, Карелии. Есть студенты из Туниса, Эстонии».