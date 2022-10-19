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Общество

Новый сорт картофеля выводят в Псковской области

Над новым сортом картофеля для Псковской области работают в Великолукской сельскохозяйственной академии. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности ректора, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Разработка нового сорта готовится в партнерстве с порховским КФХ. В академии рассчитывают, что сортоиспытание состоится уже в следующем году. В это время новый сорт картофеля отдадут на посадку сразу в 12 регионов страны.

«Конечно, мы в большей степени ориентируемся на Северо-Запад. Я рассчитываю, что к концу 2023 года мы сможем сказать, что имеем новый сорт», - добавила ректор.

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