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Общество

Перспективы строительства псковского экотехнопарка обсудят в Собрании

Деятельность областного правительства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами обсудят депутаты в формате парламентского часа на ближайшей сессии. Решение об этом принял Совет Собрания, назначивший пленарное заседание на 27 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер Александр Котов, по чьей инициативе состоится парламентское обсуждение проблемы сбора и переработки мусора, отметил, что депутаты достаточно давно не обращались к этой теме и есть необходимость «освежить информацию».

«Что происходит с подготовкой к реализации проекта по строительству экотехнопарка, что с земельным участком, который предполагается для его размещения, и, собственно, что в контексте «мусорной реформы» мы собираемся делать дальше и в какие сроки», - обозначил предмет обсуждения Александр Котов и призвал коллег не задавать на парламентском часе частные вопросы «о размещении конкретного контейнера по конкретному адресу», а сконцентрироваться на системных проблемах.

Члены Совета Собрания решили пригласить на сессию руководителя регионального оператора по обращению с ТКО, с основным докладом выступит представитель правительства Псковской области.

«Проект технопарка уже разрабатывается, хотелось бы понять, как будет перерабатываться мусор и будет ли там производиться какая-то конечная продукция помимо полиэтилена», - обратился с пожеланием к врио руководителя аппарата областного правительства Наталье Волковой вице-спикер Александр Братчиков.

Александр Котов проинформировал коллег, что вопросы повышения эффективности обращения с отходами производства и потребления в ближайшие дни будут обсуждаться и на площадке Парламентской Ассоциации Северо-Запада России – на конференции в Мурманске региональные законодатели намерены принять инициированное псковичами обращение в федеральное правительство о субсидировании процентных ставок по инвестиционным кредитам на строительство мусороперерабатывающих заводов и производство многоразовой упаковки.

В заключение Александр Котов констатировал, что все включенные в проект повестки 14-й сессии вопросы проработаны и готовы для рассмотрения на комитетах и пленарном заседании.

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