Купить абонемент на детские концерты предлагает псковская филармония

13:03, 19 октября 2022, ПАИ

В Псковской областной филармонии можно приобрести абонементы для детей «Слыхали ль вы?». Развлекательно-познавательные программы созданы специально с учетом возраста и интересов юных слушателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Абонемент можно приобрести до первого концерта. Без абонемента билет на концерт можно будет купить по обычной цене.

Детская программа на сезон: 20 октября в 14:00 - «Торжество миниатюры», 22 декабря в 14:00 - «Щелкунчик», 9 февраля в 14:00 - «Его величество марш», 6 апреля в 14:00 - «Музыкальный рейс».

Абонемент продается в кассе филармонии.