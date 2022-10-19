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Общество

Купить абонемент на детские концерты предлагает псковская филармония

В Псковской областной филармонии можно приобрести абонементы для детей «Слыхали ль вы?». Развлекательно-познавательные программы созданы специально с учетом возраста и интересов юных слушателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Абонемент можно приобрести до первого концерта. Без абонемента билет на концерт можно будет купить по обычной цене.

Детская программа на сезон: 20 октября в 14:00 - «Торжество миниатюры», 22 декабря в 14:00 - «Щелкунчик», 9 февраля в 14:00 - «Его величество марш», 6 апреля в 14:00 - «Музыкальный рейс».

Абонемент продается в кассе филармонии.

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