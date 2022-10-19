Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

РСХБ начал регистрировать ипотечные сделки, заверенные электронной подписью

Россельхозбанк зарегистрировал первые ипотечные сделки на собственной платформе Свое Жилье, оформление которых прошло с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ», которое входит в семейство приложений «Госуслуг». Россельхозбанк стал первым российским банком, который реализует такой формат проведения ипотечных сделок в рамках совместного проекта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Ипотечные сделки в Россельхозбанке становятся удобнее: большую часть процесса их оформления теперь можно пройти электронно, сэкономить время и силы, а значит, быстрее въехать в новое долгожданное жилье. Вместе с широким пакетом ипотечных программ это позволяет каждому выбрать наиболее подходящий вариант покупки квартиры или дома при поддержке РСХБ», – отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Первая ипотечная сделка была зарегистрирована Калужским региональным филиалом Россельхозбанка. Клиент приобрел жилой дом с земельным участком. Он подписал договор купли-продажи, кредитный договор и заявление на государственную регистрацию права, направленные банком в мобильное приложение «Госключ». При этом участники сделки авторизовались на портале РСХБ Свое Жилье и соответствовали всем требованиям для формирования УКЭП в мобильном приложении «Госключ»:

- имели учетную запись на портале «Госуслуги» со статусом «Подтвержденная»;

- для идентификации личности использовали загранпаспорт нового образца (биометрический паспорт) и смартфон с NFC-модулем*.

«Россельхозбанк последовательно развивает свои цифровые площадки, в том числе платформу Свое Жилье. Мы интегрируем в систему новые сервисы, которые делают процесс подачи заявки, получения одобрения и регистрации ипотечного кредита более комфортным. Интеграция с приложением «Госключ», которую мы реализуем вместе с Минцифры России, стало логичным действием по совершенствованию сервиса. Мы будем продолжать работу над интерфейсом и возможностями платформы Свое Жилье», – отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

«Госключ» – это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную электронную подпись. Подробнее о технологии можно узнать на портале госуслуг gosuslugi.ru/goskey. 

* NFC-модуль – технология беспроводной передачи данных на малом расстоянии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

19 октября 2022

Неслабый пол: псковички стали активно интересоваться курсами по военной подготовке
19 октября 2022

Лауреатов премии правительства наградили в Псковской области
19 октября 2022

В ПФР разъяснили порядок автоматического оформления выплаты инвалидам
19 октября 2022

На вопросы о денежном довольствии мобилизованных ответили эксперты
19 октября 2022

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области
19 октября 2022

Планы Великолукской сельхозакадемии обсуждают в медиацентре ПАИ
19 октября 2022

Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Псковской области
19 октября 2022

Затяжная магнитная буря накроет Псков через неделю

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...