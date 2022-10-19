Два моста капитально отремонтируют в Псковском районе

13:19, 19 октября 2022, ПАИ

Два моста через реку Олешенку капитально отремонтируют в Псковском районе. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.

Речь идёт о капитальном ремонте мостов на автомобильных дорогах Осиновичи – Ладыгино – Шунково (км 0+280) и Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино (км 0+170).

В настоящий момент работы находятся на этапе подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий. Основная задача - разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих устранение дефектов и разрушений конструкции сооружения, а также причин их образования, без изменения границы существующей полосы отвода.