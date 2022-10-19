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Начальник псковского УФСИН рассмотрел обращения о замене наказания осужденным

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов провёл приём граждан по поручению президента РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопросы обратившихся касались возможности предоставления лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Псковской области, условно-досрочного освобождения, а также замены неотбытой части срока на более мягкий вид наказания – принудительные работы.

Каждому заявителю в индивидуальном порядке руководство регионального ведомства подробно разъяснило нормы действующего законодательства. По обращениям, требующим дополнительного изучения, начальник УФСИН дал поручения соответствующим службам и начальникам подведомственных учреждений.

Стоит отметить, что прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции уголовно-исполнительной системы, осуществляется руководителем УФСИН России по Псковской области дважды в год в соответствии с утвержденным графиком.

 

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