Начальник псковского УФСИН рассмотрел обращения о замене наказания осужденным

14:41, 19 октября 2022, ПАИ

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов провёл приём граждан по поручению президента РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопросы обратившихся касались возможности предоставления лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Псковской области, условно-досрочного освобождения, а также замены неотбытой части срока на более мягкий вид наказания – принудительные работы.

Каждому заявителю в индивидуальном порядке руководство регионального ведомства подробно разъяснило нормы действующего законодательства. По обращениям, требующим дополнительного изучения, начальник УФСИН дал поручения соответствующим службам и начальникам подведомственных учреждений.

Стоит отметить, что прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции уголовно-исполнительной системы, осуществляется руководителем УФСИН России по Псковской области дважды в год в соответствии с утвержденным графиком.