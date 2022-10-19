Улицу Александра Матросова в Пскове отремонтируют в 2023 году

14:07, 19 октября 2022, ПАИ

Улицу Александра Матросова в Пскове отремонтируют до 30 июня 2023 года, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора Псковской области.

Псковичка попросила отремонтировать дорогу с использованием асфальтовой крошки, так как от щебня в сухую погоду ужасная пыль, а в дождливую – грязь.

«Работы по восстановлению проезжей части автомобильной дороги по улице Александра Матросова в городе Пскове с применением фрезерованного асфальтобетонного материала будут выполнены в срок до 30.06.2023», — сообщил он.