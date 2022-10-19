Исторический квест «Это что за изразец» пройдёт во Дворе Постникова

14:29, 19 октября 2022, ПАИ

23 октября в 15:00 во Дворе Постникова состоится исторический квест «Это что за изразец», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника.

В рамках игрового процесса участники квеста должны будут пройти ключевые точки выполнения заданий разной сложности. За каждое верное решение они будут получать фрагменты ключевого слова в игре. Попутно ведущий будет проверять эрудицию и смекалку участников, задавая им вопросы с подвохом.

Чтобы пройти квест до конца, игрокам нужно будет собрать имя мифического существа, которое изображено на одном из объектов выставки «Зеркало псковской печи». Победу одержит та команда, что быстрее остальных соберет пазл и раскроет загадку.

Победители получат билеты на выставку «Клады великих потрясений» и скетчбуки для зарисовок и записей.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте Псковского музея-заповедника.

Справки по телефону: 8 8112 29 22 59.