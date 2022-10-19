Великолучане поддались на уловки мнимых правоохранителей

15:18, 19 октября 2022, ПАИ

Два пенсионера из Великих Лук и Великолукского района поддались на уловки мнимых правоохранителей и лишились своих денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 17 октября 68-летнему жителю Великолукского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств с его банковского счета настоятельно рекомендовал собеседнику срочно перевести деньги на «безопасный счет». В итоге пенсионер, доверившись незнакомцу, перевел на указанный счет 415 тысяч рублей.

По аналогичной преступной схеме 18 октября мошенники попытались завладеть сбережениями 62-летней великолучанки. Однако она успела перевести через банкомат на «безопасный счет» 45 тысяч рублей. Женщина собиралась перечислить еще большую сумму, но ее вовремя отговорили бдительные граждане, рассказали в ведомстве.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам в рамках возбужденных уголовных дел проводится расследование.

«Чтобы избежать подобного малоприятного «знакомства» с нечистыми на руку лицами, нужно всегда следовать определенным правилам безопасности. В интернете много способов обмануть доверчивого пользователя, но все они так или иначе будут включать личное общение с мошенником и ввод данных вашей карты. Вам могут предложить поучаствовать в каком-нибудь мифическом конкурсе, выручить друга из беды и что угодно еще. Но в конечном счете вас попросят сообщить номер карты или код из СМС. А этого делать ни в коем случае нельзя!» - отметили в пресс-службе ведомства.