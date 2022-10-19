Спрятанные в носке деньги насильно забрала у знакомой жительница Пыталовского района

15:32, 19 октября 2022, ПАИ

Ранее судимая за убийство жительница Пыталовского района похитила деньги у своей знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление произошло в городе Пыталово 17 октября, в ходе совместного распития спиртного одна из участниц застолья с применением насилия похитила у хозяйки 15 тысяч рублей. Причем потерпевшая для большей надежности, как она полагала, хранила эти деньги у себя в носке. С похищенными средствами злоумышленница скрылась и в дальнейшем часть из них потратила на собственные нужды, в том числе на алкогольные напитки.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой. Ею оказалась неработающая 34-летняя жительница района, ранее уже судимая за убийство. Она дала признательные показания.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.