Из-за чемпионата по бегу в Порховском районе закроют участок дороги
22 октября в Порховском районе пройдет 44-й открытый чемпионат Псковской области по бегу на шоссе, посвященный памяти жертв фашизма.
Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, с целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении соревнований на автомобильной дороге Нестрино - Остров от деревни Нестрино до деревни Веретени вводится временное прекращение движения транспортных средств. Проезд будет закрыт с 10:30 до 13:00.
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