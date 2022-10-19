Из-за чемпионата по бегу в Порховском районе закроют участок дороги

15:27, 19 октября 2022, ПАИ

22 октября в Порховском районе пройдет 44-й открытый чемпионат Псковской области по бегу на шоссе, посвященный памяти жертв фашизма.



Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, с целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении соревнований на автомобильной дороге Нестрино - Остров от деревни Нестрино до деревни Веретени вводится временное прекращение движения транспортных средств. Проезд будет закрыт с 10:30 до 13:00.